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    28 марта 2022, 21:22

    Евгения Малкина признали первой звездой дня в НХЛ

    Полина Гребенщикова

    Нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина признали первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на сайт НХЛ.

    В матче против «Детройт Ред Уингс» Малкин забросил три шайбы и сделал одну результативную передачу. Теперь в его активе 32 (16+16) очка в 30 матчах нынешнего сезона НХЛ. Помимо этого, сегодня россиянин вышел на первое место в списке лучших ассистентов НХЛ среди российских хоккеистов.