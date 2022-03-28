Евгения Малкина признали первой звездой дня в НХЛ

Нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина признали первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на сайт НХЛ.

В матче против «Детройт Ред Уингс» Малкин забросил три шайбы и сделал одну результативную передачу. Теперь в его активе 32 (16+16) очка в 30 матчах нынешнего сезона НХЛ. Помимо этого, сегодня россиянин вышел на первое место в списке лучших ассистентов НХЛ среди российских хоккеистов.