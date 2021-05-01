Евгений Плющенко объявил об окончании работы с Александрой Трусовой

Евгений Плющенко заявил, что фигуристка Александра Трусова больше не будет тренироваться в его команде. Об этом он написал в Instagram.

«Это был сложный сезон для всех нас! 1 мая наш контракт закончился, и по обоюдному желанию двух сторон мы его продлевать не стали», — написал Плющенко.

Плющенко подтвердил, что Трусова вернется в «Самбо-70». Он выразил надежду на то, что все обещания, которые ей дали в «новой-старой» команде, будут выполнены.

Наша команда <...> просто пожелает ей только побед, так как она их заслуживает, будучи очень целеустремленной и трудоспособной спортсменкой Евгений Плющенко.

Плющенко добавил, что по условиям контракта он не может раскрыть причину расставания со спортсменкой. Он также выразил надежду на то, что в будущем Александре Трусовой не надо будет давать «унизительных интервью» с «элементами раскаяния».

Александре Трусовой 16 лет. Фигуристка изначально воспитывалась у Этери Тутберидзе, но в мае 2020 года перешла от нее к Евгению Плющенко. Она объясняла свое решение желанием усовершенствовать четверные прыжки. На последнем чемпионате мира Трусова заняла третье место, провалив короткую программу, но поднявшись почти на 10 мест по результатам произвольной.