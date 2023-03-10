Спорт 10 марта 2023, 14:24 Евгений Малкин стал «самым грубым» игроком в истории «Питтсбурга»

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Российский хоккеист Евгений Малкин стал абсолютным рекордсменом ХК «Питтсбург Пингвинз», заработав 1050 штрафных минут. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

Ранее самым грубым игроком команды был Кевин Стивенс.

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Забравший у него титул Малкин играет за американскую команду с 2006 года. Он три раза выигрывал с хоккейным клубом Кубок Стэнли. В настоящее время у российского спортсмена действует четырехлетний контракт, который он подписал прошлым летом.

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