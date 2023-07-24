Спорт 24 июля 2023, 14:52 Евгений Лосев сделал победный дубль в RDS GP на четвертом этапе в Москве Евгений Лосев одержал первую победу в RDS GP 2023

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Четвертый этап Гран При Российской Дрифт Серии (RDS GP) завершился в Москве — уик-энд, ставший экватором дрифт-сезона, принимала трасса ADM Raceway. Автодром стал местом триумфального возрождения команды «SINTEC • Fresh Маркетплейс» после неудачного начала сезона.

«SINTEC • Fresh Маркетплейс», которая отлично знает, как выигрывать этапы и завоевывать титулы, после трех этапов провела работу над ошибками и продемонстрировала ее результаты на трассе. Главным героем команды стал Евгений Лосев, который в субботу выиграл квалификацию, а в воскресенье в парных заездах в блестящем стиле пробился в финал, где продемонстрировал завидное хладнокровие и выносливость.

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В ТОП 16 соперником опытнейшего Лосева стал дебютант RDS GP Владислав Попов, и Евгению не составило труда победить молодого представителя «FailCrew x ДаркСайд». На стадии ТОП 8 сетка парных заездов свела Лосева с Алексеем Вахтиным — пилот VSTeam попытался навязать борьбу своему оппоненту, но Евгений и в этом сражении взял верх.

Чем дальше продвигался Лосев по сетке заездов, тем сложнее были у него соперники. Однако результат оставался неизменным — победа во всех дуэлях. Одним из самых серьезных оппонентов для Лосева оказался Григорий Гусев. Пилот LUKOIL Racing Drift Team за рулем нового BMW E92 обрел второе дыхание и уверенно пробился в полуфинал, однако там ничего противопоставить своему визави не смог. Григорий допустил ошибку в самом конце заезда лидером, спровоцировав контакт с Лосевым, и отправился сражаться за третье место. А Евгений уверенно вышел в финал.

И эта решающая дуэль стала для будущего победителя этапа самым серьезным испытанием дня. Не только потому, что противостоял ему опытный и непростой соперник Роман Тиводар (TAKAYAMA FORWARD AUTO), а потому, что судьи смогли определить сильнейшего в этой паре только после трех хитов. Одной плановой дуэли не хватило, поэтому был назначен сначала один, а затем и второй OMT-заезд.

По итогам этого, казалось, бесконечного сражения судьбу победы решила небольшая помарка Тиводара. Лосев выиграл, но оба пилота подарили болельщикам на трибунах ADM Raceway и у экранов трансляции RDS TV такое феноменальное зрелище, что поклонники дрифта готовы были вновь и вновь следить за проездами мастеров управляемого заноса по оцениваемому участку.

Третье место и второй подиум подряд завоевал Дмитрий Ермохин из STAR PER STARS AIMOL. Через OMT-заезд с Денисом Мигалем («SINTEC • Fresh Маркетплейс») он пробился в ТОП 8. Затем Андрей Астапов (LUKOIL Racing Drift Team) своей ошибкой отдал место Ермохину в полуфинале. А там, уступив Роману Тиводару, Дмитрий встретился в дуэли с Григорием Гусевым (LUKOIL Racing Drift Team), который ошибся и не смог завоевать первый в своей карьере в RDS GP подиум.

Еще одними героями этапа можно смело назвать Андрея Астапова (LUKOIL Racing Drift Team) и Максима Гроссмана (TimeUp). Либо оба спортсмена слишком буквально восприняли то, что гонщиков называют пилотами, либо так на участников RDS GP подействовала непосредственная близость к трассе аэродрома «Мячково», но так или иначе Андрей и Максим стали авторами двух зрелищных эпизодов по ходу уик-энда.

Максим Гроссман в тренировках активно изучал окрестности трассы ADM Raceway и в прямом смысле летал над обочинами, подкидывая работы механикам команды, для которых подрамники превратились в расходный материал. Астапов же допустил еще куда более зрелищную ошибку — в воскресенье на разминке перед ТОП 16 пилот совершил первые в истории RDS GP «уши», кубарем перевернув свой автомобиль на крышу.

Механики LUKOIL Racing Drift Team смогли быстро восстановить машину, но, когда Андрей и Максим встретились в дуэли ТОП 16, стало тревожно. Управлять израненными автомобилями было непросто, поэтому без ошибок не обошлось. Но всё же в воздух свою технику больше никто не поднимал, а судьба победы в этой паре решилась только через два OMT-заезда.

RDS GP. ADM Raceway. Личный зачет. Топ-3:

1. Евгений Лосев («SINTEC • Fresh Маркетплейс»)

2. Роман Тиводар (TAKAYAMA FORWARD AUTO)

3. Дмитрий Ермохин (STAR PER STARS AIMOL)

RDS GP. ADM Raceway. Командный зачет. Топ-3:

1. «SINTEC • Fresh Маркетплейс»

2. TAKAYAMA FORWARD AUTO

3. LUKOIL Racing Drift Team

Экватор сезона стал точкой возрождения сразу для двух команд. Во-первых, для «SINTEC • Fresh Маркетплейс», которая вернулась на привычные для себя позиции лидера квалификации и парных заездов. Во-вторых, для LUKOIL Racing Drift Team, у которой наконец-то поехал так, как этого ждали, Григорий Гусев. В сочетании с неплохими выступлениями Андрея Астапова это позволило прославленному коллективу вернуться на призовой подиум в командном зачете.

Правда, успехи этих коллективов на расклад сил в общем личном и командном зачётах не повлияли — после четырех этапов положение в топ-3 там не поменялось. Так что вряд ли пилоты «SINTEC • Fresh Маркетплейс» и LUKOIL Racing Drift Team в отсутствие серьезнейших проблем у соперников смогут включиться в борьбу за титул в личном зачете. А в командном противостоянии у каждого из коллективов есть возможность зацепиться за место в тройке сильнейших.

RDS GP. Личный зачет. Положение после четырех этапов. Топ-3:

1. Георгий Чивчян (TAKAYAMA FORWARD AUTO) — 724 балла

2. Чарльз НГ (STAR PER STARS AIMOL) — 659 баллов

3. Антон Козлов (Carville Racing) — 634 балла

RDS GP. Командный зачет. Положение после четырех этапов. Топ-3:

1. TAKAYAMA FORWARD AUTO — 1267 баллов

2. STAR PER STARS AIMOL — 1157 баллов

3. Carville Racing — 926 баллов

Пятый этап Гран При Российской Дрифт Серии пройдет 12-13 августа в Красноярске. Уик-энд RDS GP на культовом «Красном кольце» вполне способен преподнести массу сюрпризов, а заодно сибирское турне даст ответ на интересный вопрос: будет ли в сезоне-2023 пять разных победителей квалификации и пять разных победителей парных заездов, или кто-то из пилотов повторно запишет на свой счет эти достижения.