Спорт 22 февраля 2023, 18:20 Евгений Климов занял первое место в чемпионате России по прыжкам с трамплина

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Спортсмен Евгений Климов стал лидером в чемпионате России по прыжкам с трамплина. Об этом сообщило РИА «Новости».

Соревнования состоялись в Пермском крае 21 февраля. Спортсмен смог получить 253,5 балла. Второе место отошло призеру Олимпийских игр Данилу Садрееву. Он смог заработать 249 баллов. Третье место занял Илья Маньков (234,5 балла), написали «Аргументы и факты».

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Евгений Климов является серебряным призером Олимпиады в Пекине. Ему удалось стать победителем и призером этапов Кубка мира.

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