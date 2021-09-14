Евгений Кафельников прокомментировал успех Медведева на US Open-2021

Знаменитый теннисист, который первым из россиян 25 лет назад выиграл турнир «Большого шлема», а потом стал первой ракеткой мира, Евгений Кафельников прокомментировал участие Даниила Медведева на US Open-2021 и его победу. Интервью со спортсменом опубликовал сайт kp.ru.

По словам Кафельникова, Медведев сыграл лучше Джоковича и вполне заслуженно победил. На его взгляд, данный матч никто оспаривать не будет, так как результаты очевидны для всех. На вопрос о том, что все нынешние теннисисты под два метра ростом, бывший спортсмен ответил, что теннис с каждым годом меняется, равно как и технологии.

«Теннис он каждый день новый. Как и все технологии. Безусловно, тенденция такая, что теннисисты становятся атлетичнее, мощнее физически, улучшается инвентарь. Все это — естественные процессы», — сообщил Кафельников.

Свою карьеру теннисиста Евгений Кафельников завершил в 2003 году. Он убежден, что новое поколение российских теннисистов росло не на его успехе, а на победах Сафина, Давыденко, Южного. Он сам уже немножко «старенький», подчеркнул 47-летний экс-спортсмен.