Ковид в последний момент повлиял на состав сборной России на Евро

Футболист Роман Евгеньев заменит Андрея Мостового в сборной из-за того, что полузащитник петербургского «Зенита» сдал положительный тест на коронавирус.

Информация о замене появилась в официальном Twitter национальной сборной.

«В заявке сборной России на Евро-2020 произошло изменение. В связи с неблагоприятным результатом ПЦР-тестирования Андрея Мостового тренерский штаб принял решение включить вместо него в заявку на турнир защитника Романа Евгеньева», — говорится в сообщении в микроблоге.

Накануне сборная России прилетела из Москвы в Санкт-Петербург, где проведет два матча группового этапа чемпионата Европы по футболу. Подопечные Станислава Черчесова 12 июня сыграют с командой Бельгии, а 16 июня встретятся с финской сборной.

Матч открытия Евро-2020 проведут Турция и Италия. в Риме. Матч пройдет на стадионе «Олимпико». Начало в 22:00 по московскому времени.

Чемпионат Европы должен был состояться в 2020 году, но первенство перенесли из-за пандемии коронавируса. В этом году он пройдет в 12 крупных городах Европы. В России матчи Евро примет Санкт-Петербург.