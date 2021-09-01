«Эвертон» подписал бывшего игрока ЦСКА

Бомбардир Хосе Саломон Рондон заключил соглашение с английским «Эвертоном». Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на пресс-службу клуба.

Футболист перешел в «Эвертон» из «Далянь Профешнл» бесплатно. Его контракт рассчитан на два года с возможностью продления еще на один сезон.

Вторую часть минувшего сезона 31-летний венесуэлец провел в рядках ЦСКА на правах аренды. Он отыграл за армейцев 10 матчей и записал в свой актив четыре мяча.

По данным издания, стоимость трансфера нападающего составляет пять миллионов евро.