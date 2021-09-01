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    01 сентября 2021, 14:28

    «Эвертон» подписал бывшего игрока ЦСКА

    Артур Блянихов

    Бомбардир Хосе Саломон Рондон заключил соглашение с английским «Эвертоном». Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на пресс-службу клуба.

    Футболист перешел в «Эвертон» из «Далянь Профешнл» бесплатно. Его контракт рассчитан на два года с возможностью продления еще на один сезон.

    Вторую часть минувшего сезона 31-летний венесуэлец провел в рядках ЦСКА на правах аренды. Он отыграл за армейцев 10 матчей и записал в свой актив четыре мяча.

    По данным издания, стоимость трансфера нападающего составляет пять миллионов евро.