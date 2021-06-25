«Этот парень может вытаскивать игры». Боец UFC отметил плюсы нападающего «Краснодара»

Российский боец смешанных единоборств Тимур Валиев обсудил с порталом News.ru выступление российской сборной на чемпионате Европы по футболу.

По мнению спортсмена, национальную команду в трудной ситуации мог бы спасти бомбардир «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов. Он признался, что ждал приглашения футболиста в сборную, однако на нападающего не сделали ставку.

«Я не знаю, кто из наших ребят забивал такие голы сильным командам в Лиге чемпионов. В клубе у него было недостаточно игровой практики, но мы знаем, что этот парень может вытаскивать игры», — заметил собеседник издания.

По его словам, в сборной всегда нужен игрок, который способен бить с любых позиций и забивать.