Это’О: Месси должен играть до 70 лет

По мнению Это’О, Месси не только лучший игрок в мире, но и лучший игрок в истории. Поэтому он должен играть до 70 лет, чтобы радовать любителей футбола максимально долго.

«Я бы всегда советовался с ним, если бы набирал команду», — признался камерунец.