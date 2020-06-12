Это’О: Месси должен играть до 70 лет
Бывший бомбардир сборной Камеруна и махачкалинского «Анжи» Самюэль Это’О призвал нападающего «Барсы» Лионеля Месси продолжать спортивную карьеру до 70 лет. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на иностранные СМИ.
По мнению Это’О, Месси не только лучший игрок в мире, но и лучший игрок в истории. Поэтому он должен играть до 70 лет, чтобы радовать любителей футбола максимально долго.
«Я бы всегда советовался с ним, если бы набирал команду», — признался камерунец.