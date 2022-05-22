«Это знаковое событие». Что значит уход Дзюбы из «Зенита»

Уход Артема Дзюбы из петербургского «Зенита» — это знаковое событие. Об этом «360» заявил футбольный болельщик, спортивный функционер, общественный деятель Андрей Малосолов.

«Уход Дзюбы из „Зенита“ — это знаковое событие. Несмотря на то, что Артема не принимала фанатская трибуна и многие болельщики не очень любили, скажем так, за специфические особенности характера и полемические различные моменты», — отметил Малосолов.

Вместе с тем Дзюба принес сине-бело-голубым немало голов. И в роли нападающего запомнился результативными играми за петербургский клуб.

«Он регулярно и очень технично забивал. То есть то, что должен делать нападающий — оказываться в нужное время в нужном месте, — он это делал регулярно, очень мастерски, технично», — сказал собеседник «360».

«Зенит», по мнению Малосолова, попрощался с Дзюбой «не очень ласково».

«Еще год он вполне мог поиграть, и даже без снижения зарплаты, что ему там предложили. „Зенит“ потеряет достаточно техничного, интересного, умного футболиста, полагаясь на то, что вместо Артема заиграет молодой парень [Иван] Сергеев. Но наш чемпионат тоже в какой-то степени потеряет достаточно многое», — сообщил собеседник «360».

Пока сложно сказать, куда уйдет Дзюба. Ходят разные слухи в том числе о том, что он может продолжить карьеру за границей.

«Артем вполне бы мог усилить практически любую команду [Российской] премьер-лиги, за исключением, конечно, „Зенита“ и „Спартака“, куда он не может вернуться по многим причинам. Посмотрим. Я пожелаю Артему удачи, думаю, еще год-два он на хорошем уровне поиграет», — сказал Малосолов.

Дзюба в воскресенье попрощался с петербургской командой, выложив ролик в костюме Дэдпула.