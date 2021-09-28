Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников обсудил с «Газетой.ru» сообщение о том, что в штаб сборной России в качестве консультантов включили Олега Знарка и Валерия Брагина.

«Возвращение Знарка — это успех. Он — человек опытный; знает, что такое Олимпийские игры; знает, как их выигрывать. Опыт работы у Брагина и Знарка в сборной есть», — заметил Кожевников.

Он напомнил, что Брагин тренировал молодежную команду, а Знарок работал с первой сборной. Кроме того, нынешний наставник сборной России Алексей Жамнов уже работал со Знарком.

«Так что они уже давно знают друг друга. Большой разницы в том, как теперь называются их должности, нет», — добавил собеседник издания.