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    28 сентября 2021, 17:18

    «Это успех». Кожевников — о возвращение Знарка в сборную России

    Артур Блянихов

    Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников обсудил с «Газетой.ru» сообщение о том, что в штаб сборной России в качестве консультантов включили Олега Знарка и Валерия Брагина.

    «Возвращение Знарка — это успех. Он — человек опытный; знает, что такое Олимпийские игры; знает, как их выигрывать. Опыт работы у Брагина и Знарка в сборной есть», — заметил Кожевников.

    Он напомнил, что Брагин тренировал молодежную команду, а Знарок работал с первой сборной. Кроме того, нынешний наставник сборной России Алексей Жамнов уже работал со Знарком.

    «Так что они уже давно знают друг друга. Большой разницы в том, как теперь называются их должности, нет», — добавил собеседник издания.