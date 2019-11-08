«Нечего рассказывать, это только СМИ и ничего больше», — цитирует футболиста «Свободная пресса».

По словам Миранчука, разговоры всегда могут вестись относительно других команд, но сейчас все его силы сконцентрированы на текущем сезоне. 24-летний полузащитник добавил, что если перед ним встанет выбор между европейским клубом или «сине-бело-голубыми», то он поедет в Европу.

По данным информагентства, хавбек отыграл за «Локомотив» 206 матчей, забил 33 гола и отметился 41 результативной передачей.