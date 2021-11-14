«Это спустит с небес на землю». Мостовой объяснил, почему сборная России весь матч провела в обороне

Российская сборная в решающем отборочном матче с командой Хорватии большую часть игры оборонялась, думая, как не пропустить мяч в свои ворота. Против команды выступал сильный противник, который смог навязать свою игру. Об этом в беседе с «360» заявил бывший футболист Александр Мостовой.

Он подчеркнул, что команде Хорватии не помешала плохая погода, когда дождь сильно размыл поле. Футболисты даже в таких условиях имели преимущество.

«Хорватия очень сильная сборная, высококлассные футболисты, поэтому они и владели этим мячом. Они нас заставили обороняться», — подчеркнул Мостовой.

Эксперт отметил, что даже несмотря на то, что победа им досталась за счет случайного рикошета, они ее заслужили за счет своего выступления на поле.

Мостовой отметил, что не ждет от главного тренера российской сборной каких-то изменений в стыковых матчах для прохода на чемпионат мира 2022 года. Эксперт предложил для начала дождаться соперников, которые пока не известны. Он пояснил, что шансы на путевку у российской сборной еще остаются. Несколько команд вполне по силам одолеть отечественным спортсменам.

«Эта ситуация спустит немного с небес на землю, а то у нас поют, пляшут, танцуют, что все у нас замечательно и здорово. А на самом деле у нас ничего не поменялось. У нас как было, так и есть», — подытожил Александр Мостовой.

Сборная России проиграла команде Хорватии последний отборочный матч со счетом 0:1. Единственный гол за игру забил защитник Федор Кудряшов. В группе у российской команды было первое место, Хорватия шла второй, отставая на два балла. Этот мяч стал решающим для отбора на чемпионат мира напрямую.

Для участия в международных соревнованиях сборной России предстоит пройти два стыковых матча с командами, занявшими вторые места в своих группах. Эти встречи пройдут весной 2022 года.