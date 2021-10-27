Депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал победу россиянки Дины Авериной в упражнениях с обручем и мячом на чемпионате мира по художественной гимнастике в Японии. По его словам, никто не сможет украсть победу у российских гимнасток, написал сайт NEWS.ru.

«Это справедливость называется, это констатация факта, что наши гимнастки самые лучшие в мире. И никто не может украсть у них победу. Их могут засудить, но победу украсть не могут. Молодец, не сломалась, все выдержала и показала, что наше олимпийское золото имеет цвета российского триколора», — сказал политик.

На прошедших соревнованиях Дина Аверина завоевала золото, серебро досталось белоруске Алине Горносько, а бронза ушла итальянке Софии Раффаэли. Чемпионат мира по художественной гимнастике продлится до 31 октября.