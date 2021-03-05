Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал поражение своих подопечных от «Челси» в рамках 29-го тура Английской премьер-лиги. Специалиста процитировала «Газета.ru».

По данным издания, «Челси» победил со счетом 1:0. Отмечается, что это поражение стало для «Ливерпуля» пятым в шести последних матчах. По словам Клоппа, футболистам надо проявлять свои навыки и лучше действовать в решающих ситуациях.

«Это серьезный удар, но не конец. Мы должны выигрывать футбольные матчи», — обозначил тренер.