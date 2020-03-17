Черданцев подчеркнул, что ему сложно судить о решении УЕФА, не зная всех деталей. Он отметил, что это связано и с финансовыми обязательствами и расходами. В пример он привел своих знакомых, которые занимались фан-зоной в Санкт-Петербурге. По словам журналиста, они провели большую работу и потратили немало денег. А как будет осуществляться компенсация — неизвестно.

Комментатор рассказал и о работе, которую проделал «Матч ТВ»: отснял большое количество материала. И непонятно останется ли он актуальным на следующий год.

«Это вообще-то огромная проблема, поэтому я вам так сходу не могу сказать, какие это все будет иметь последствия. Конечно, они негативные. Но, с другой стороны, не обладая всей информацией относительно обстановки сейчас в Европе в первую очередь, мне сложно судить, насколько это взвешенное решение. На мой взгляд, это решение поспешное. Я не знаю всех условий их контрактов — могли ли они еще месяц подождать, но, на мой взгляд, решение поспешное», — сказал Черданцев.

Он также заявил, что можно было взять паузу на месяц, чтобы посмотреть, как будет развиваться ситуация.