Экс-президент столичного «Спартака» Андрей Червиченко обсудил с «Чемпионатом» расторжение соглашения между клубом и бомбардиром Джорданом Ларссоном.

«Это потеря только финансово. Если бы были чуточку расторопнее и более прозорливы, то за 10 миллионов этого гаденыша надо было отправлять, и еще пинка дать. По итогу ни игрока, ни денег», — цитирует Червиченко РИА ФАН.

Уточняется, что Ларссон перешел в стан «красно-белых» в 2019 году. Всего он отыграл за московскую команду 83 матча и записал в свой актив 27 голов. В апреле этого года футболиста арендовал шведский АИК.