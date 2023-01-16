Спорт 16 января 2023, 17:40 «Это полная ерунда». Депутат Хамзаев — об идее разрешить рекламу пива на ТВ во время спортивных трансляций

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Депутат Госдумы Султан Хамзаев обсудил с ИА НСН предложение разрешить рекламу алкогольного пива на телевидении во время спортивных трансляций и допустить рекламы букмекеров на фасадах стадионов.

Хамзаев заметил, что сегодня российский спорт не испытывает проблем по финансированию со стороны государства. При этом, по словам парламентария, экономятся деньги с отсутствия необходимости ездить за рубеж.

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«Это полная ерунда, это называется использовать ситуацию в рамках своих интересов. Это оторванность от реальности, преувеличение своей роли в жизни страны, чисто спекулянтство: деньги, деньги, деньги. Спортом там и не пахнет, моралью и нравственной частью тоже. Чисто шкурные финансовые интересы», — подчеркнул собеседник информагентства.

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