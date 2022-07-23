«Это плохо для шахмат». Карякин назвал диссонансом отказ Карлсена от борьбы за корону

Отказ норвежского гроссмейстера Магнуса Карлсена от матча за звание чемпиона мира с россиянином Яном Непомнящим приведет к диссонансу и непониманию среди как спонсоров, так и любителей игры. Об этом «360» заявил российский гроссмейстер Сергей Карякин.

Он пояснил, что складывается парадоксальная ситуация, когда чемпион мира по шахматам и сильнейший в мире спортсмен окажутся разными людьми.

Мое мнение однозначно: это очень плохо для шахмат, что будет отдельно чемпион мира, и это будет не Карлсен, и отдельно будет сильнейший шахматист мира, и это Карлсен. То есть это такой диссонанс и для спонсоров, и для любителей шахмат. Всегда чемпион мира играл матчи, всегда ставил свой титул Сергей Карякин российский гроссмейстер.

На этой неделе норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен объявил, что не намерен участвовать в матче за звание чемпиона мира с россиянином Яном Непомнящим. Свою позицию обладатель шахматной короны объяснил отсутствием мотивации.

Ян Непомнящий выиграл турнир претендентов в начале июля. В борьбу за титул с Карлсеном он должен был вступить в следующем году. Но после отказа норвежца от борьбы шахматную корону россиянин разыграет с представителем Китая Дин Лижэнем, ставшим вторым на турнире претендентов.