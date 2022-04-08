Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев обсудил с RТ сообщение о том, что Арбитражный суд Международной федерации санного спорта допустил российских саночников до международных соревнований.

«Для меня, на самом деле, это отличная новость. Она говорит о том, что здравый смыл еще окончательно не пропал. Это очень важно», — подчеркнул спортсмен.

По его словам, он очень верит в то, что это решение станет прецедентом. Васильев выразил надежду, что теперь пойдет вал оправдательных решений в пользу российских спортсменов.