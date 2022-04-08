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    08 апреля 2022, 15:42

    «Это отличная новость». Васильев — о допуске российских саночников к соревнованиям

    Артур Блянихов

    Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев обсудил с сообщение о том, что Арбитражный суд Международной федерации санного спорта допустил российских саночников до международных соревнований.

    «Для меня, на самом деле, это отличная новость. Она говорит о том, что здравый смыл еще окончательно не пропал. Это очень важно», — подчеркнул спортсмен.

    По его словам, он очень верит в то, что это решение станет прецедентом. Васильев выразил надежду, что теперь пойдет вал оправдательных решений в пользу российских спортсменов.