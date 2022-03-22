Наставник «Химок» Сергей Юран объяснил порталу Sport24, почему он поддерживает идею с расширением Российской премьер-лиги до 18 команд.

«Это нужно сделать для развития футбола в России. Пора этим, наконец-то, заняться. В сборную пришел Карпин. Кого ему вызывать? У нас население 150 миллионов, а мы не можем команду собрать», — цитирует Юрана «Газета.ru».

По его словам, расширение необходимо для заполнения пауз, связанных с еврокубками. Кроме того, национальная сборная также не может играть в международных соревнованиях из-за отстранения. По мнению тренера, сложившаяся ситуация подталкивает к расширению и мораторию, чтобы в РПЛ добавили первую и вторую команду ФНЛ без вылета.