Экс-президент московского «Локомотива» Николай Наумов обсудил с «Газетой.ru» автогол защитника российской сборной Федора Кудряшова в мачте против Хорватии.

«Конечно, это очень трудно, я представляю его переживания», — заметил Наумов.

По его словам, настоящие болельщики, которые любят футбол, понимают, что проигрывает вся команда, вне зависимости от того, кто совершил ошибку. По мнению Наумова, винить одного Кудряшова — это глупо.

«Это не вина Федора, это просто беда. Случилось такое, может, можно говорить о том, что с составом немного тренеры не угадали, потому что все-таки у Кудряшова мало игровой практики было последнее время», — предположил собеседник издания.