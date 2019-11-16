«Это не балет»: Овечкин снес хоккеиста «Монреаля» во время игры

Известный российский хоккеист Александр Овечкин сшиб с ног нападающего «Монреаль Канадиенс» Джонатана Друена. Соперники мощно столкнулись во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).Видео с силовым приемом Овечкина опубликовал в Twitter NBC Sports Capitals.

На кадрах видно, как россиянин на большой скорости врезается в Друена, который падает на лед. Этот эпизод произошел во втором периоде на пятой минуте игры.

«Это хоккей, это не балет. Я не знаю, как еще это охарактеризовать», — прокомментировал свой прием Овечкин после матча.

Он отметил, что силовой прием был чистым, а эпизод — «чисто хоккейным». Затем хоккеист добавил, что ему «больше нечего сказать» о ситуации на льду.

Встреча завершилась победой «Монреаль Канадиенс». Команда выиграла со счетом 5:2 в свою пользу. Одну из шайб удалось забить именно Овечкину.