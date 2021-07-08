«Это назревало». Губерниев — об уходе Черчесова с поста наставника сборной России по футболу
Телеведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев обсудил с «ПолитЭкспертом» увольнение Станислава Черчесова с поста главного тренера российской сборной по футболу.
«Это назревало», — заметил журналист, поблагодарив Черчесова за выполненную работу.
По его мнению, тренер пытался выжать максимум из своих подопечных и временами на пресс-конференциях держался молодцом. Губерниев пожелал Черчесову удачи и найти себя в какой-нибудь хорошей команде.
«Или сконцентрироваться на нашем телеканале, в моих эфирах он раскроется по-новому», — добавил телеведущий.