«Это мой дом». Месси отказался покидать клуб «Барселона»

«Я не могу ничего подтвердить, потому что контракт предусматривает соглашение о конфиденциальности. Я могу только сказать, что хочу быть в „Барселоне“ как можно дольше. Я говорил на протяжении всей своей карьеры, что это мой дом», — заявил аргентинец в ответ на прямой вопрос.

По его словам, он был бы рад иметь долгосрочный контракт. Действующее соглашение истечет в 2021 году.

«Я хочу быть в „Барселоне“, потому что в порядке в физическом плане, играю и остаюсь важным членом команды. И, как я уже говорил, мне нужно видеть, что есть команда-победитель», — добавил форвард.

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Месси заявил, что хочет играть и побеждать в этом клубе. Деньги или сумма отступных для него при этом неважны.

«Очевидно, я хочу побеждать и хочу делать это в „Барселоне“. Это мой дом. Я не собираюсь никуда уходить, но я хочу продолжать конкурировать и побеждать», — добавил Месси.