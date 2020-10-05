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    05 октября 2020, 17:49

    «Это логично». Внук Льва Яшина — о номинировании деда на звание лучшего голкипера в истории

    Артур Блянихов

    Внук легендарного советского голкипера Льва Яшина Василий Фролов обсудил с сайтом телеканала «Звезда» сообщение о том, что его деда номинировали на звание лучшего вратаря в истории.

    «Это логично, то, что лучшего вратаря XX века номинируют на участие в „Команде мечты“», — отметил собеседник издания.

    Уточняется, что Лев Яшин стал единственным вратарем, который получил «Золотой мяч», учрежденный изданием France Football.

    Также он неоднократно входил в символическую сборную лучших игроков мира.

    Четыре года назад голландский тренер и форвард Йохан Кройф включил Яшина в сборную всех времен. Кроме Яшина в команде оказались Франц Беккенбауэр, Хосеп Гвардиола, Руд Крол, Гарринча, Диего Марадона, Пеле и Пит Кейзер.

    Новости SMI.FM