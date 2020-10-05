«Это логично, то, что лучшего вратаря XX века номинируют на участие в „Команде мечты“», — отметил собеседник издания.

Уточняется, что Лев Яшин стал единственным вратарем, который получил «Золотой мяч», учрежденный изданием France Football.

Также он неоднократно входил в символическую сборную лучших игроков мира.

Четыре года назад голландский тренер и форвард Йохан Кройф включил Яшина в сборную всех времен. Кроме Яшина в команде оказались Франц Беккенбауэр, Хосеп Гвардиола, Руд Крол, Гарринча, Диего Марадона, Пеле и Пит Кейзер.