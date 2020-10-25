Боец смешанного стиля Александр Шлеменко в беседе с «360» заявил, что, как и многие, находится в легком шоке после окончания встречи Нурмагомедова с Джастином Гэйджи. Он отметил, что решение Хабиба уйти из карьеры было логичным завершением их с отцом истории.

Российский спортсмен уже во втором раунде победил американца, который претендендовал на титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе.

Он сообщил, что бой был великолепным, и Хабиб, как всегда, всех удивил.

«Не только тем, как он дрался, не только тем, как он вышел. Я считаю, что его просто нельзя было остановить. Никто бы не смог его остановить. Этот настрой был виден с первых секунд боя», — рассказал он.

Шлеменко добавил, что Нурмагомедов шокировал всех не только этим, но и своим последующим заявлением. После боя Хабиб сообщил, что завершает свою карьеру в MMA.

«Я считаю, что это логический момент. Все мы знаем эту историю. Одна победы на двоих, Хабиба и его отца, Абдулманапа Нурмагомедова. Он просто красавец, сделал то, что тяжело будет повторить. Поэтому поздравляю всех с его победой. Это было просто великолепно», — резюмировал Шлеменко.

Популярный блогер и боец в смешанном стиле (ММА) Артем Тарасов заявил, что Нурмагомедов в очередной раз показал, что он самый лучший в мире боец.