«Это как муравей со слоном»: Боец Шлеменко указал на ошибки Емельяненко в бое с Исмаиловым

Бой между Александром Емельяненко и Магомедом Исмаиловым оправдал ожидания. Он был кровавый и зрелищный. Интрига присутствовала до третьего раунда. Таким мнением в беседе с «360» поделился боец смешанных единоборств, действующий чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко.

По его словам, Емельяненко потерял все шансы на победу из-за того, что Исмаилов лучше тактически подготовился к выходу на ринг.

«На что рассчитывал Александр я не понимаю. Работать с борцом и попытаться встретить его руками, да, это можно сделать, но не тогда, когда боец тебя намного быстрее, легче и подвижнее. И тем более ниже ростом, который чуть-чуть приседает и он уже у тебя в ногах», — пояснил Шлеменко.

Еще одним просчетом Емельяненко стало то, что он не использовал свое главное преимущество — свой вес.

«Когда Магомед его переводил в партер он просто лежал и не делал ничего. То есть он просто облегчал Маге работу. То есть Мага бил, бил, бил, отдыхал, а он просто лежал», — рассказал эксперт.

По словам Шлеменко в бою с более крупным соперником главная задача — уложить его на спину и он уже не будет таким большим.

«Это как муравей со слоном. Главное его завалить, а потом мы его запинаем. Так было из здесь. Мага его завалил, а запинать было делом техники», — подытожил боец.

На встрече с Магомедом Исмаиловым боец Александр Емельяненко техническим нокаутом проиграл бой в третьем раунде. Встреча спортсменов прошла в Сочи в рамках турнира Absolute Championship Akhmat. В минувший четверг, 24 июля, на взвешивании выяснилось, что Емельяненко тяжелее своего соперника на 20 килограммов: 117,1 против 94,6.

Для Магомеда Исмаилова это был первый бой в тяжелом весе, который закончился победой. Ранее он выходил на ринг только в средней весовой категории.