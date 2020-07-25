«Это как муравей со слоном»: Боец Шлеменко указал на ошибки Емельяненко в бое с Исмаиловым
По его словам, Емельяненко потерял все шансы на победу из-за того, что Исмаилов лучше тактически подготовился к выходу на ринг.
«На что рассчитывал Александр я не понимаю. Работать с борцом и попытаться встретить его руками, да, это можно сделать, но не тогда, когда боец тебя намного быстрее, легче и подвижнее. И тем более ниже ростом, который чуть-чуть приседает и он уже у тебя в ногах», — пояснил Шлеменко.
Еще одним просчетом Емельяненко стало то, что он не использовал свое главное преимущество — свой вес.
«Когда Магомед его переводил в партер он просто лежал и не делал ничего. То есть он просто облегчал Маге работу. То есть Мага бил, бил, бил, отдыхал, а он просто лежал», — рассказал эксперт.
По словам Шлеменко в бою с более крупным соперником главная задача — уложить его на спину и он уже не будет таким большим.
«Это как муравей со слоном. Главное его завалить, а потом мы его запинаем. Так было из здесь. Мага его завалил, а запинать было делом техники», — подытожил боец.
На встрече с Магомедом Исмаиловым боец Александр Емельяненко техническим нокаутом проиграл бой в третьем раунде. Встреча спортсменов прошла в Сочи в рамках турнира Absolute Championship Akhmat. В минувший четверг, 24 июля, на взвешивании выяснилось, что Емельяненко тяжелее своего соперника на 20 килограммов: 117,1 против 94,6.
Для Магомеда Исмаилова это был первый бой в тяжелом весе, который закончился победой. Ранее он выходил на ринг только в средней весовой категории.