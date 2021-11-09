Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин обсудил с сайтом kp.ru сообщение о том, что «Ливерпуль» проявляет интерес к хавбеку Арсену Захаряну.

«Да нет, это игры агентов. Он еще молодой человек, ему еще расти и расти», — заметил Степашин.

По его мнению, Захаряну нужно поиграть в России еще 2-3 года. Он объяснил, что должно пройти время, чтобы игрок мог состояться.

Степашин обратил внимание на то, что сейчас за границей никто из российских футболистов хорошо не играет, за исключением Александра Головина.