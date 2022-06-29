«Это игрок, который делает команду сильнее». «Крылья Советов» — о возвращении в клуб украинца Иванисени
В пресс-службе самарских «Крылышек» прокомментировали «Чемпионату» возвращение в клуб украинского футболиста Дмитрия Иванисени.
Представители клуба назвали Иванисени квалифицированным футболистом и профессионалом своего дела.
«Это игрок, который делает „Крылья Советов“ сильнее. Мы рассчитываем на него и готовы говорить о Диме только в контексте спортивных вопросов», — обозначили в команде.
ИА Nation News напомнило, что Иванисени перешел в «Крылья Советов» из луганской «Зари». Его контракт с самарской командой действует до 2024 года.