В пресс-службе самарских «Крылышек» прокомментировали «Чемпионату» возвращение в клуб украинского футболиста Дмитрия Иванисени.

Представители клуба назвали Иванисени квалифицированным футболистом и профессионалом своего дела.

«Это игрок, который делает „Крылья Советов“ сильнее. Мы рассчитываем на него и готовы говорить о Диме только в контексте спортивных вопросов», — обозначили в команде.

ИА Nation News напомнило, что Иванисени перешел в «Крылья Советов» из луганской «Зари». Его контракт с самарской командой действует до 2024 года.