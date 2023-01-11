Спорт 11 января 2023, 15:46 «Это фуфло!». Губерниев — о назначении Ростовцева на пост наставника сборной России по биатлону

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Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев обсудил с изданием Sport24 сообщение о том, что главным тренером российской сборной по биатлону назначили Павла Ростовцева.

«Нет никакого главного тренера. Ростовцева, наверное, назначили главным по тарелочкам. Это вранье! Внутри СБР они могут назначить кого угодно. Это фуфло!» — приводит слова Губерниева RT.

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Уточняется, что в сезоне-2021/22 у национальной сборной не было наставника. Весной 2021 года Валерий Польховский ушел с этого поста.

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