«Да какая это сборная, нет у нас ее давно. Исполнители пропали, может, на школы нужно обратить внимание. Что случилось с нашим футболом — не знаю», — признался Пономарев.

По его мнению, игрокам нужно сократить зарплату и сконцентрироваться на физической подготовке. Он заметил, что члены сборной не берут инициативу в свои руки, а отдают мяч назад защитнику, те вратарю и снова выбивают подальше.

«Это что за издевательства над футболом?» — задался вопросом собеседник издания.