«Это что за издевательства над футболом?». Пономарев — о поражении сборной РФ от сербов
Бывший бомбардир московских армейцев Владимир Пономарев обсудил с «Чемпионатом» поражение российской сборной от сербов в рамках шестого тура Лиги наций.
«Да какая это сборная, нет у нас ее давно. Исполнители пропали, может, на школы нужно обратить внимание. Что случилось с нашим футболом — не знаю», — признался Пономарев.
По его мнению, игрокам нужно сократить зарплату и сконцентрироваться на физической подготовке. Он заметил, что члены сборной не берут инициативу в свои руки, а отдают мяч назад защитнику, те вратарю и снова выбивают подальше.
«Это что за издевательства над футболом?» — задался вопросом собеседник издания.