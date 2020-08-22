«Люди, с которыми можно идти в разведку»: команда «360» прошла «Гонку героев» в Алабине

Экстремальная полоса препятствий «Гонка героев» в подмосковном Алабине собрала в этом году рекордное количество участников. Присоединилась к мероприятию и команда телеканала «360».

«Мы прошли трассу. Это просто команда мечты, это люди, которые затащили меня на пятиметровую стену на канате. Люди, с которыми можно идти в разведку. Это что-то волшебное», — поделился своими впечатлениями после участия в гонке корреспондент «360» Дмитрий Степанищев.

Руководитель филиала телеканала в Балашихе Алена Попова была на экстремальном забеге впервые. Она призналась, что перед участием ее пугали, что сначала будет настоящий ад, а потом станет весело.

Источник фото: телеканал «360»

«Со вторым не обманули. А вот с „адом“ — видимо, им не повезло с компанией, у нас была очень крутая настоящая команда. Мы прошли все испытания плечом к плечу, а какие-то и на плечах товарищей. Много смеялись, помогали друг другу и выполнили главное задание на 200% — получили удовольствие от гонки!» — рассказала она.

По словам Поповой, от участия она получила невероятные эмоции и планирует в следующий раз снова пройти полосу препятствий. Тем более что команда единомышленников у нее уже есть.

Источник фото: телеканал «360»

Команде «360» помогал готовиться к непростому старту фитнес-эксперт Павел Корпачев. Для него гонка стала уже юбилейной. Спортсмен в 20-й раз принял участие в «Гонке героев», но это прохождение стало особенным.

«В этот раз я взглянул на забег по-новому, потому что бежал в юморной и безумно талантливой команде „360“. Несмотря на все сложности, мы много смеялись, дружно преодолевали препятствия и так же дружно финишировали. Заряд позитива, креатива и юмора зашкаливал. Спасибо за эмоции!» — заключил Корпачев.

Источник фото: телеканал «360»

«Гонка героев» — российский экстремальный забег с препятствиями по пересеченной местности. Первый раз мероприятие провели в 2013 году. Тогда удалось собрать 300 человек. В этот раз к гонке присоединились три тысячи спортсменов. Такое количество стало рекордным.