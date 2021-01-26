«Это было очень тяжелое решение». Абрамович — об увольнении Лэмпарда из «Челси»
Владелец футбольного клуба «Челси» Роман Абрамович прокомментировал увольнение наставника команды Фрэнка Лэмпарда, передает «Газета.ru» со ссылкой на пресс-службу «синих».
«Это было очень тяжелое решение, так как у меня замечательные взаимоотношения с Лэмпардом, и я отношусь к нему с большим уважением», — признался Абрамович.
Он назвал Лэмпарда «знаковой фигурой» для Челси и «невероятно порядочным человек с потрясающим отношением к делу». По его словам, несмотря на это, в сложившейся ситуации руководство команды решило сменить тренера.