«Это было очень тяжелое решение, так как у меня замечательные взаимоотношения с Лэмпардом, и я отношусь к нему с большим уважением», — признался Абрамович.

Он назвал Лэмпарда «знаковой фигурой» для Челси и «невероятно порядочным человек с потрясающим отношением к делу». По его словам, несмотря на это, в сложившейся ситуации руководство команды решило сменить тренера.