«Это было не на тренировке». Смерть 29-летнего экс-футболиста «Спартака» подтвердилась

Смерть экс-игрока «Спартака» Александра Козлова подтвердили в ФК «Зоркий», за который в последнее время выступал 29-летний футболист. Представитель клуба в комментарии «360» опроверг сообщения СМИ, что спортсмену якобы стало плохо не на тренировке.

В ФК «Зоркий» сообщили «360», что обстоятельства и причины скоропостижной кончины футболиста выясняются. Представитель клуба опроверг информацию, что Козлов якобы умер на тренировке.

«Выясняются детали трагедии. Мы не можем даже дать комментарии, потому что не знаем, что именно произошло. Это все разбирается. Это было не на тренировке», — сообщили в пресс-службе «Зоркого».

Представитель красногорского клуба также заявил, что не располагает никаким подтверждением информации, что Козлов мог скончаться во время массажа.

О смерти Козлова в пятницу сообщили на страницах «Зоркого» в соцсетях. Никаких подробностей о возможных причинах смерти, дате и месте прощания с футболистом там нет.

«Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Саши», — говорится в сообщении на странице ФК «Зоркий» в соцсети «ВКонтакте».

О кончине бывшего футболиста «Спартака» сообщили и на официальном сайте московского клуба.

«Сегодня всех красно-белых шокировала новость о смерти бывшего нападающего „Спартака“ Александра Козлова. <…> Саше было всего 29 лет. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении на сайте клуба.

СМИ писали, что у Козлова якобы оторвался тромб во время тренировки.