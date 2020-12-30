«Это была большая неожиданность!». Джикия — о решении Тедеско покинуть «Спартак»
Капитан столичных спартаковцев Георгий Джикия рассказал «Спорт Экспрессу» о реакции игроков на решение наставника Доменико Тедеско покинуть команду по истечении контракта.
«Газета.ru» отметила слова футболиста о том, что в решение Тедеско было трудно поверить.
«Конечно, об этом никто не знал, и после игры это была большая неожиданность!» — признался спортсмен.
По мнению капитана «Спартака», зимняя пауза оказалась на руку клубу, поскольку позволила избежать спешки при выборе нового тренера.