«Газета.ru» отметила слова футболиста о том, что в решение Тедеско было трудно поверить.

«Конечно, об этом никто не знал, и после игры это была большая неожиданность!» — признался спортсмен.

По мнению капитана «Спартака», зимняя пауза оказалась на руку клубу, поскольку позволила избежать спешки при выборе нового тренера.