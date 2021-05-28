«Это был выдающийся прием». Трезеге — о ЧМ-2018 в России
Легендарный французский футболист Давид Трезеге поделился с RT своими воспоминаниями о мундиале, который прошел в России в 2018 году.
Трезеге признался, что до чемпионата мира Россия представлялась очень закрытой и дисциплинированной страной.
«Но мы увидели, что люди были очень открыты, что они хотели показать свои лучшие качества. Конечно, я был не сказать, что удивлен, потому что я к тому моменту уже кое-что знал», — цитирует футболиста «Петербургский дневник».
Он отметил высочайший уровень стадионов, на котором проходили матчи, а также готовность и желание России показать себя.
«Это был выдающийся прием! У русских было очень много желания показать себя. Вот почему, на мой взгляд, это был выдающийся чемпионат мира», — добавил спортсмен.