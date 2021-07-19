Наставник «СКА-Хабаровск» Сергей Юран обсудил с порталом News.ru шансы московских спартаковцев в матче с португальской «Бенфикой» в рамках третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

По словам Юрана, «красно-белым» будет сложно, поскольку «Бенфика» всегда принимает участие в групповых этапах.

«Это будет непростой раунд. У португальцев ведь и состав хороший», — заметил собеседник издания.

По его мнению, многое будет зависеть от психологического настроя, с которым подопечные Руя Витории подойдут к игре.

«Все-таки „Бенфика“ — это имя», — подчеркнул Юран.