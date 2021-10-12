Боксер Григорий Дрозд прокомментировал предстоящий поединок россиянина Федора Чудинова с немцем Ронни Миттагом, который состоится 15 октября. Спортсмена процитировал РЕН ТВ.

«Федор на самом деле очень серьезный боксер, который занимает 63-ю строчку в мировом рейтинге, знает такой типичный немецкий бокс», — приводят слова Дрозда «Известия».

Он назвал Чудинова очень хорошим функционалом, который умеет много и долго боксировать. Среди других плюсов бойца Дрозд отметил плотную защиту и постоянный прессинг. Что касается преимуществ Миттага, то Дрозд обратил внимание на меткость и цепкость немецкого боксера.

«В общем-то, это будет интересный бой, это будет бой на встречных курсах», — добавил спортсмен.