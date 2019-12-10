«Это больше псевдопатриотизм». Спортивный деятель отверг идею бойкота Олимпиады

Еремин отметил, что решение антидопингового агентства навредит нескольким поколениям спортсменов.

Российские депутаты предложили бойкотировать Олимпийские игры 2020 года Подробнее

«Удар наносится, если хотите, по индустрии спорта высших достижений Российской Федерации. Удар, причем просчитанный абсолютно, наносится по системе управления российским спортом. И когда звучат сроки вот такие в четыре года, это по сути выбивает целое поколение из спорта высших достижений и следующее за ним. А вместе с ним и система подготовки начинает не то, чтобы стагнировать, а находится в состоянии некоего кризиса», — подчеркнул эксперт.

По словам Еремина, «неизвестно, найдем ли мы какой-то позитивный выход из этой ситуации». Он также добавил, что инициатива бойкота Олимпийских игр псевдопатриотична.

«И самое главное, те комментарии, которые я слышу в те дни, когда решение уже принято, свидетельствуют о том, что мы все делали правильно. Вот это единодушие, традиционное „одобрямс“. Я не называю это патриотизмом! Это больше псевдопатриотизм в такой позиции. Независимо от того, откуда это идет», — резюмировал спортивный деятель.

Ранее депутаты Государственной думы выступили с предложением бойкотировать предстоящую Олимпиаду.