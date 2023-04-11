Эксклюзив 11 апреля 2023, 03:51 «Это безобразие»: Фетисов прокомментировал отстранение российских хоккеистов Фетисов назвал безобразием отстранение сборной России по хоккею от международных турниров YouTube

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Депутат Госдумы Вячеслав Фетисов назвал безобразием отстранение сборной России по хоккею от международных соревнований. Своим мнением прославленный хоккеист поделился в интервью ведущей «360» Марусе Михейчик в программе «Тет-а-тет с Марусей».

«Сам факт того, что нас отстранили уже является безобразием. Нет никаких юридических оснований, то есть мы наблюдаем полный беспредел международного права по всем направлениям. И спорт оказался в их числе», — сказал он.

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Фетисов также напомнил, что лучшие хоккеисты страны сейчас играют в Национальной хоккейной лиге. Поэтому, если оттуда вытащить россиян, то НХЛ многого лишится.

Он также выразил надежду, что несмотря на перенос чемпионата мира по хоккею, ситуация в этом вопросе урегулируется. Фетисов напомнил, российские спортсмены всегда доминируют в молодежных и юношеских чемпионатах

«Это тот самый момент, где строится система развития хоккея в целом. И, да, в этом случае международный хоккей потеряет многое. Надеюсь, что вся эта история будет недолго продолжаться и в ближайшее время мы вернемся на международную арену», — отметил хоккеист.

По его мнению, сейчас нужно вкладываться в развитие хоккея в России. Запустить своем производство, закупить клюшки и раздать детям, что бы они могли играть в эту игру.

«Нужно поднимать уровень хоккея во всех возрастных категориях, и мы увидим, что будут появляться мега-звезды», — резюмировал Вячеслав Фетисов.