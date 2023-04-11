11 апреля 2023, 03:51
«Это безобразие»: Фетисов прокомментировал отстранение российских хоккеистов
Фетисов назвал безобразием отстранение сборной России по хоккею от международных турниров
Депутат Госдумы Вячеслав Фетисов назвал безобразием отстранение сборной России по хоккею от международных соревнований. Своим мнением прославленный хоккеист поделился в интервью ведущей «360» Марусе Михейчик в программе «Тет-а-тет с Марусей».
«Сам факт того, что нас отстранили уже является безобразием. Нет никаких юридических оснований, то есть мы наблюдаем полный беспредел международного права по всем направлениям. И спорт оказался в их числе», — сказал он.
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Фетисов также напомнил, что лучшие хоккеисты страны сейчас играют в Национальной хоккейной лиге. Поэтому, если оттуда вытащить россиян, то НХЛ многого лишится.
Он также выразил надежду, что несмотря на перенос чемпионата мира по хоккею, ситуация в этом вопросе урегулируется. Фетисов напомнил, российские спортсмены всегда доминируют в молодежных и юношеских чемпионатах
«Это тот самый момент, где строится система развития хоккея в целом. И, да, в этом случае международный хоккей потеряет многое. Надеюсь, что вся эта история будет недолго продолжаться и в ближайшее время мы вернемся на международную арену», — отметил хоккеист.
По его мнению, сейчас нужно вкладываться в развитие хоккея в России. Запустить своем производство, закупить клюшки и раздать детям, что бы они могли играть в эту игру.
«Нужно поднимать уровень хоккея во всех возрастных категориях, и мы увидим, что будут появляться мега-звезды», — резюмировал Вячеслав Фетисов.
НХЛ
Хоккей
Россия
Интервью
Вячеслав Фетисов
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