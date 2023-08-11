11 августа 2023, 15:32
Этери Тутберидзе вручили орден Александра Невского
Министр спорта России Олег Матыцин вручил орден Александра Невского заслуженному тренеру РФ по фигурному катанию Этери Тутберидзе. Об этом сообщил сайт kp.ru.
Церемония проходила еще в марте 2023 года, но тогда тренер не смогла попасть на нее из-за болезни. Тутберидзе отметили за успешную подготовку спортсменов к Олимпийским играм- 2022, которые проходили в Пекине.
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Заслуженные тренер воспитала олимпийских чемпионок Юлию Липницкую, Алину Загитову, Камилу Валиеву и Анну Щербакову.
Фигурное катание
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