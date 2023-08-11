Спорт 11 августа 2023, 15:32 Этери Тутберидзе вручили орден Александра Невского

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Министр спорта России Олег Матыцин вручил орден Александра Невского заслуженному тренеру РФ по фигурному катанию Этери Тутберидзе. Об этом сообщил сайт kp.ru.

Церемония проходила еще в марте 2023 года, но тогда тренер не смогла попасть на нее из-за болезни. Тутберидзе отметили за успешную подготовку спортсменов к Олимпийским играм- 2022, которые проходили в Пекине.

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Заслуженные тренер воспитала олимпийских чемпионок Юлию Липницкую, Алину Загитову, Камилу Валиеву и Анну Щербакову.