Этап ралли «Шелковый путь» отменили в Монголии из-за ковида и чумы

В Монголии из-за коронавируса и бубонной чумы отменили этап ралли «Шелковый путь». Российский этап гонки пройдет в полном формате, как и было запланировано, сообщил РИА «Новости» вице-премьер РФ, глава оргкомитета Дмитрий Чернышенко.

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, возглавивший штаб по ведению и контролю COVID-протокола «Шелкового пути», ранее заявил, что проведение гонки в Монголии из-за коронавируса и чумы не представляется возможным. К мнению Проценко прислушались и после консультаций в оргкомитете приняли решение отменить монгольский этап ралли ввиду сложной эпидемической ситуации.

По предложению Проценко в качестве жеста доброй воли Монголии передадут средства индивидуальной защиты и оборудование для диагностики ковида, сообщил Чернышенко. Он поблагодарил монгольских партнеров за сотрудничество и выразил надежду, что в ближайшие годы им все-таки удастся провести гонку в их стране.

Гонка стартовала в Омске накануне. В Горно-Алтайске завершился субботний этап. Планировалось, что в воскресенье участники ралли пересекут границу Монголии.

В июне Монголия открыла въезд для россиян, привитых вакциной «Спутник V».