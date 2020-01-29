Этап Кубка мира по горнолыжному спорту в КНР отменили из-за коронавируса

В пресс-службе федерации пояснили, что соревнования пришлось отменить из-за распространения коронавируса, дабы не подвергать опасности здоровье болельщиков и спортсменов. Этап Кубка мира должен был пройти с 15 по 16 февраля.

В конце 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована вспышка неизвестной пневмонии, которую вызвал коронавирус 2019-nCoV. К сегодняшнему дню заражено около шести тысяч человек, более 130 скончались.