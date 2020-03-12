Этап Кубка мира по биатлону в Контиолахти могут отменить

«Ждем решения властей! Сегодня биатлонная гонка будет. Все очень серьезно», — подчеркнул журналист.

По данным издания, многие спортивные мероприятия в Европе пришлось отменить из-за вспышки коронавируса, который унес жизни более 4,5 тысячи человек. Общее число зараженных перевалило за 124 тысячи.