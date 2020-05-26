Этап Гран-при по фигурному катанию отменили в Канаде

Соревнования должны были пройти 26–29 августа. Причина отмены этапа — распространение коронавирусной инфекции.

«Рабочая группа ISU, отвечающая за планирование сезона в фигурном катании, в настоящее время оценивает последствия данного решения», — говорится в сообщении ISU.