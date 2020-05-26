Этап Гран-при по фигурному катанию отменили в Канаде
В Канаде из-за пандемии коронавирусной инфекции отменили этап Гран-при по фигурному катанию среди юниоров. Соревнование должно было пройти в канадском Ричмонде. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на Международный союз конькобежцев (ISU).
Соревнования должны были пройти 26–29 августа. Причина отмены этапа — распространение коронавирусной инфекции.
«Рабочая группа ISU, отвечающая за планирование сезона в фигурном катании, в настоящее время оценивает последствия данного решения», — говорится в сообщении ISU.