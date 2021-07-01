Экс-хавбек сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис обсудил с порталом Sport24 переход бомбардира Александра Кокорина из московского «Спартака» в «Фиорентину».

«Переход Кокорина в „Фиорентину“ — эталонная махинация. Его за бесплатно никто не хотел брать, а тут купили», — цитирует Канчельскиса «Газета.ru».

По его словам, агенты запудрили итальянцам мозги и обдурили их. Он допустил, что в сделке по трансферу Кокорина была «коррупционная составляющая».

«Видимо, итальянская мафия все еще существует», — добавил собеседник издания.