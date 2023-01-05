Спорт 05 января 2023, 10:07 Эстонских футболистов заставили извиниться за фото с Карпиным Delfi Sport: эстонские футболисты извинились за фото с тренером сборной России Карпиным РИА «Новости»

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Эстонские футболисты Сергей Зенев, Константин Васильев и помощник главного тренера национальной команды Андрес Опер извинились за фотографию с главным тренером футбольной сборной России Валерием Карпиным. Их слова привело издание Delfi Sport.

Один из бывших игроков сборной Эстонии Андрей Степанов в соцсети опубликовал фотографию с совместного ужина, на котором присутствовал Карпин. После этого группировка активных болельщиков эстонской команды предложила лишить Васильева капитанской повязки в сборной.

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«Уважаемые болельщики! Сожалеем, что ваши чувства задела фотография с ужина. Приносим свои извинения. Мы не говорили о политике, наш разговор состоял только о футболе. Мы всегда защищали честь Эстонии на поле, будем делать это и впредь», — сказано в заявлении.

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Опер оправдался, что не знал о присутствии Карпина на ужине с футболистами.

«Такую ситуацию было тяжело предвидеть, я не знал, что Карпин тоже окажется на ужине. Понимаю, почему эта фотография вызвала такое возмущение», — привело слова специалиста эстонское издание Postimees.

Валерий Карпин возглавляет сборную России по футболу с июля 2021 года, он является уроженцем эстонского города Нарва.