Появилась информация о том, что подписи экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в деле российских биатлонисток могли быть подделаны.

Осин заявил, что, если информация подтвердится, а других существенных доказательств нарушений антидопинговых правил нет, то у наших спортсменок появляется высокий шанс на реабилитацию.

«Один раз CAS уже принял решение в пользу российских спортсменов. В 2018 году 28 наших спортсменов оправдали. Там дело было не в подписях, а в том, что нельзя было основываться только на показаниях одного человека. Если были возможные попытки скрыть пробы, добавлена соль или были царапины на крышках, людей дисквалифицировали. Тех, у кого не было ни допинга, ни следов, а они просто значились в списках Родченкова — их оправдали. Так что если представлены документы с фальшивыми подписями и больше ничего существенного, высокие шансы оправдать девушек», — прокомментировал журналист.